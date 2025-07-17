Почти 5 тысяч уведомлений о сносе зданий подали онлайн в Подмосковье

В Московской области жители подали свыше 4,8 тысячи уведомлений о начале и завершении сноса капитальных строительных объектов. Заявление можно оформить через региональный портал госуслуг.

Подать уведомление имеют возможность застройщики или технические заказчики, планирующие демонтаж здания.

Сведения о предстоящем сносе необходимо направить не позднее чем за семь рабочих дней до старта работ, а о завершении — в течение недели после окончания демонтажа.

Для оформления заявки требуется авторизация через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнение электронной формы и прикрепление необходимых документов.

Цифровой сервис автоматически установит адрес объекта по кадастровому номеру земельного участка и проверит наличие обременений.

Услуга бесплатная.