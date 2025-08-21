Почти 5 тысяч тонн грибов вырастят в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье в августе начался грибной сезон. Теплая погода и дожди создают благоприятные условия для роста лисичек, подосиновиков, подберезовиков и других видов.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, однако, что в регионе работают предприятия, которые поставляют грибы круглый год.

Так, «НГК Кашира» и «Лесторфмаш» в Орехово-Зуеве выращивают шампиньоны и вешенки в контролируемых условиях. Для культивации на предприятиях используют специальные субстраты из соломы и древесных опилок, а в камерах автоматически поддерживают необходимые температуру, влажность и освещение. Благодаря этому урожай не зависит от природных факторов.

Технология безопасна: грибы растут без использования пестицидов, а после сбора субстрат перерабатывают в органическое удобрение. Согласно предварительным оценкам, в 2025 году в Подмосковье вырастят около пяти тысяч тонн грибов.

Жителям напоминают, что покупать продукцию следует только в официальных торговых точках — магазинах и на рынках, где она проходит ветеринарно-санитарный контроль.

Это гарантирует качество и защищает от возможных отравлений, связанных с употреблением неизвестных или собранных в неположенных местах грибов.