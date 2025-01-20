Почти 5 тысяч школьников Дмитрова присоединились к проекту «Билет в будущее»

В федеральный проект по профориентации вошли 24 школы Дмитрова. В его рамках учащиеся проходят профессиональные пробы, посещают экскурсии на предприятия, а также участвуют в специальных занятиях.

Участниками проекта «Билет в будущее» становятся ученики с шестого по 11 классы. Сейчас к нему подключились 92 педагога-навигатора и 4512 школьников из 24 образовательных организаций Дмитровского округа.

Ребята посещают профессиональные пробы в местном техникуме, узнают о разных профессиях. Также в прошлом году школьники побывали в Технограде на ВДНХ, посетили экскурсии в МФЦ «Дмитровский», АНО «Твой старт», УМВД России по Дмитровскому району, Дмитровской торгово-промышленной палате.

Также накануне семиклассники школы № 8 побывали на Дмитровском мясокомбинате «Дымов». Кроме того, еженедельно во всех школах округа проводят профориентационные занятия «Россия — мои горизонты».

«Мы продолжим поддерживать и развивать проект „Билет в будущее“. Очень важно, чтобы каждый выпускник школ нашего округа имел возможность получить шанс попробовать себя в будущей профессии, а затем смог сделать свой правильный выбор и найти путь к успеху», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.