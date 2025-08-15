Почти 5 тысяч семей с детьми-инвалидами оформили ежемесячное пособие в Подмосковье

Родители детей-инвалидов получают ежемесячное пособие в Подмосковье. Его размер составляет 7,9 тысячи рублей. Выплату уже оформили почти пять тысяч семей.

Как рассказали в областном Минсоцразвития, одинокие родители инвалидов получают выплату проактивно. Для полных семей нужно подать заявление, потому что обязательным условием является среднедушевой доход семьи.

«Это одна из мер поддержки для родителей, которая позволяет справиться с дополнительными расходами, связанными с уходом за особенными детьми. Мы понимаем, что каждая семья уникальна и нуждается в индивидуальном подходе. Для нас важно создать все условия для полноценной жизни детей-инвалидов и их семей», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

С начала года на эту меру поддержки направили более 240 миллионов рублей.

Семьи также могут получить бесплатные средства реабилитации, консультации специалистов и реабилитацию. Родителям оказывают финансовую, медицинскую и психологическую помощь.

Подать заявку на выплату можно по ссылке.