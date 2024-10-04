Почти 5 тысяч педиатров прошли тренинги по профилактике выгорания в Подмосковье
Тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания проводят в Подмосковье для участковых педиатров. Их уже прошли почти пять тысяч специалистов.
Как рассказали в подмосковном Минздраве, в курс входят очные психологические тренинги, а также дистанционные занятия по бесконфликтному общению и управлению стрессом, а также индивидуальные консультации.
«Такие тренинги позволяют снизить уровень профессионального выгорания среди врачей. Мы запустили проект в 2022 году и с начала его реализации такие тренинги прошли уже почти пять тысяч педиатров, а с начала этого года порядка 400», — сказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.
Узнать подробнее о психологической поддержке медиков можно по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».