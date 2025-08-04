Почти 5 тысяч онлайн-заявок на регистрацию соцпредприятий подали в Подмосковье

Почти пять тысяч заявок на регистрацию социальных предприятий подали в Подмосковье онлайн. Это можно сделать через региональный портал госуслуг.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, получить такой статус могут предприятия, которые работают с уязвимыми категориями жителей, или ведут социально значимую деятельность в области медицины, образования и культуры.

Подать заявку можно через «Госуслуги» в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса». Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. Подтверждать статус необходимо ежегодно.

С начала года услугой воспользовались почти тысячу раз.