Почти 5 тысяч онлайн-заявок на регистрацию соцпредприятий подали в Подмосковье

Почти пять тысяч заявок на регистрацию социальных предприятий подали в Подмосковье онлайн. Это можно сделать через региональный портал госуслуг.
Как рассказали в региональном Мингосуправления, получить такой статус могут предприятия, которые работают с уязвимыми категориями жителей, или ведут социально значимую деятельность в области медицины, образования и культуры.
Подать заявку можно через «Госуслуги» в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса». Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. Подтверждать статус необходимо ежегодно.
С начала года услугой воспользовались почти тысячу раз.
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