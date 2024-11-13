Почти 5 тысяч оленей насчитали в лесах Подмосковья в 2024 году

Популяция оленей в Подмосковье насчитывает около пяти тысяч особей в 2024 году. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

Численность благородного оленя составляет 2 733 особи, пятнистого — 2 220 особей. Эти виды постоянно обитают на территории Московской области и являются охотничьим ресурсом.

В Комлесхозе отметили, что недавно в социальных сетях появилось видео с оленем белого окраса, которого заметили в лесах Дмитровского округа. Альбиносы действительно встречаются у всех видов животных, но достоверной информации о таких особях, живущих на территории Подмосковья, нет.

Любителям лесных прогулок рекомендовали соблюдать осторожность при встрече с оленями и не рисковать здоровьем ради красивого кадра. Не нужно сокращать дистанцию с животным, пугать его и проявлять агрессию. Нужно, не привлекая внимания, просто обойти животное стороной, стараясь не упускать его из виду. В большинстве случаев, лось или олень будут просто стоять и смотреть, а потом уйдут сами, если не почувствуют для себя угрозу.