Почти 5 тысяч ипотечных сделок с новостройками провели в Подмосковье за месяц

В мае в Московской области провели почти пять тысяч ипотечных сделок с новостройками. Таким образом, рост за месяц составил 21%, а за год — 23%. Минжилполитики региона напоминает, о чем важно знать при переезде в новую квартиру.

Прежде всего, необходимо зарегистрироваться в квартире, проверить отсутствие задолженностей по оплате ЖКУ, сменить замки, а также оформить налоговый вычет. Помимо этого, важно открыть лицевой счет, заключить договор с управляющей и энергосбытовой компанией, а также с поставщиками газа и воды.

В ведомстве рекомендуют уведомить о смене пользователя или переоформить на себя интернет, телевидение, домофон, охрану и парковку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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