Почти 5 тысяч ипотечных сделок с новостройками провели в Подмосковье за месяц

Фото: Unsplash

В мае в Московской области провели почти пять тысяч ипотечных сделок с новостройками. Таким образом, рост за месяц составил 21%, а за год — 23%. Минжилполитики региона напоминает, о чем важно знать при переезде в новую квартиру.

Прежде всего, необходимо зарегистрироваться в квартире, проверить отсутствие задолженностей по оплате ЖКУ, сменить замки, а также оформить налоговый вычет. Помимо этого, важно открыть лицевой счет, заключить договор с управляющей и энергосбытовой компанией, а также с поставщиками газа и воды.

В ведомстве рекомендуют уведомить о смене пользователя или переоформить на себя интернет, телевидение, домофон, охрану и парковку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ФСБ задержала генерала Булгакова. Кто он такой и в чем его заподозрили

Убийство за деньги и гражданство. Что известно о подрывнике машины в Москве

«Много препонов». Появятся ли в айфонах RuStore и Mir Pay

Запрет как двигатель прогресса. Почему блокировка YouTube поможет российским сервисам

«Ситуация печальная». Решение ЦБ сократит число выданных ипотек

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте