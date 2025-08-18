Почти 5 тысяч человек проверили здоровье на акции в парках Подмосковья с июня

Акция по проверке здоровья проходит в парках Подмосковья с начала лета. За это время в ней приняли участие почти пять тысяч человек. В минувшие выходные мероприятие провели в 32 местах.

Как рассказали в областном Минздраве, в выходные выездные бригады врачей работали в Дмитрове, Талдоме, Люберцах, Коломне, Сергиевом Посаде и других округах.

Специалисты проверили здоровье 387 человек, рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава министерства Максим Забелин.

«Проверка здоровья в парке — отличная возможность совместить заботу о себе с прогулкой на свежем воздухе. Врачи на месте измеряют внутриглазное и артериальное давление, проводят антропометрию и другие исследования», — сказал он.

При необходимости пациентов направляю на дополнительное обследование. Результаты приходят в личный кабинет на портале «Здоровье».