Почти 5 тысяч бойцов СВО из Подмосковья оформили выплату взамен земельного участка

В Подмосковье участники специальной военной операции могут получить денежную компенсацию взамен земельного участка. С начала года на региональном портале госуслуг подали свыше 4,8 тысячи соответствующих заявлений.

Право на выплату в размере 500 тысяч рублей имеют как сами бойцы спецоперации, так и члены семей погибших военнослужащих. Для получения средств необходимо выполнение ряда условий: наличие регистрации в Подмосковье, справки об окончании участия в боевых действих, а также документов, подтверждающих награждение государственными орденами или присвоение звания Героя России за заслуги на фронте.

Оформить выплату можно через региональный портал госуслуг. Для этого следует авторизоваться через систему ЕСИА, заполнить электронную форму и загрузить отсканированные документы. После этого потребуется предоставить оригиналы бумаг для проверки в любом удобном МФЦ.

Услугу оказывают бесплатно. Срок рассмотрения заявления составляет до 10 рабочих дней. Ответ направят в личный кабинет заявителя.