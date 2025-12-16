Почти 5 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры с января

Жителям Подмосковья доступна бесплатная проверка здоровья. Все желающие могут пройти профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию.

Регулярные осмотры позволяют на ранней стадии выявить любую патологию и принять необходимые меры.

«С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли почти пять миллионов человек. В результате у них было диагностировано 142 тысячи различных заболеваний, о которых пациенты не подозревали», — пояснил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В рамках обследований у 2,8 тысячи жителей обнаружили онкологический заболевания — их направили на лечение.

Результаты можно узнать дистанционно — во время телемедицинской консультации. Также, если в течение года пациент прошел исследования первого этапа диспансеризации, ему поступит заключение в личный кабинет в разделе «Здоровье» на сайте государственных услуг.

Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. При себе следует иметь паспорт и полис ОМС.

Записаться также можно на портале госуслуг по номеру телефона 122, через инфомат в поликлинике или при помощи бота в Telegram и МАХ.

Диспансеризацию в Подмосковье проводят в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».