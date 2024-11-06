Почти 5 млн человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года

Жители Московской области могут пройти диспансеризацию или профилактический осмотр здоровья в поликлиниках. Результаты обследования доступны через телемедицинскую консультацию, на которой врач все объяснит и, если потребуется, порекомендует углубленное обследование.

«С начала года в Московской области диспансеризацию прошли почти пять миллионов человек. Благодаря своевременной проверке здоровья врачи могут выявить заболевания и патологии на ранней стадии, когда они наиболее эффективно поддаются лечению», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Если в течение года пациент прошел все исследования первого этапа диспансеризации, заключение с результатами будет доступно в личном кабинете на портале «Здоровье». Для записи на диспансеризацию нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС или воспользоваться телефоном 122, инфоматом в поликлинике или Telegram-ботом.