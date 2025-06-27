Почти 5 километров тепловых сетей обновят к зиме в Волоколамском округе

Масштабная модернизация коммуникаций активно продолжается в поселке Сычево. К началу нового отопительного сезона планируют заменить почти пять километров устаревших сетей.

Работы ведут на центральных улицах населенного пункта — Мира, Детской и Нерудной. Специалисты уже демонтировали более 500 метров старых теплосетей и уложили вместо них новые.

Изношенные трубы заменяют бесшовными с пенополиуретановой изоляцией. Новые коммуникации обладают улучшенными теплоизоляционными свойствами, что позволит снизить теплопотери и повысить энергоэффективность всей системы отопления в поселке.

Для того, чтобы жители Сычева не испытывали неудобств во время ремонта, смонтирована временная линия подачи горячей воды.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова отметила, что работы идут согласно графику. «Закончить планируем к началу отопительного сезона, — это позволит обеспечить комфорт жителей в зимний период», — сообщила руководитель муниципалитета.