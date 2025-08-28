Почти 5 километров дорог в Балашихе оснастили тротуарами в 2025 году

Депутаты Совета депутатов Балашихи Сергей Щукин и Ульяна Кондрякова совместно с заместителем главы городского округа Алексеем Ковалевым осмотрели состояние пешеходных переходов у образовательных учреждений в микрорайоне Павлино и оценили ход ремонта автомобильной дороги в деревне Полтево. Особое внимание уделили школе № 12, которая после реконструкции два года назад стала одним из самых востребованных учебных заведений Балашихи, ежедневно принимая сотни детей.

Здесь создали безопасную инфраструктуру: установили современные пешеходные переходы и дорожные знаки, в том числе во дворах.

«Теперь дети знают, где безопасно переходить дорогу, активно пользуясь тремя обустроенными переходами вокруг школы. Все объекты в хорошем состоянии, но мы планируем улучшения, например, дополнительное освещение», — отметил Сергей Щукин.

Алексей Ковалев рассказал о масштабной программе ремонта дорог в округе. В этом году в план включено 25 объектов, работы по которым завершат к сентябрю. Ключевой проект — реконструкция 730-метровой дороги в Полтево.

«Жители давно просили тротуар. Дорогу расширят с 5–6 до восьми метров, обустроят двухметровый тротуар и две полосы по три метра для безопасного движения транспорта», — пояснил Ковалев.

В этом году в Балашихе тротуарами оснастили 4,8 километра дорог, включая Объездное шоссе, Центральную улицу в Никольско-Архангельском, дорогу в Полтево и к СНТ «Заря».

Все проекты учитывают пожелания жителей, что значительно повысило безопасность и качество пешеходной инфраструктуры города.