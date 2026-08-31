Почти 480 тысяч жителей Подмосковья подали заявки на дистанционное голосование

Жителям Подмосковья доступна возможность реализовать свое избирательное право в Единый день голосования, не посещая участок. Об этом напомнили в Мособлизбиркоме.

Для организации дистанционного электронного голосования на дому участнику достаточно оформить соответствующее заявление на сайте госуслуг.

По данным на 31 августа этой опцией воспользовались уже 476 179 человек, что составляет 7,72% от общего числа избирателей региона.

Для тех, кто планирует отдать свой голос дистанционно, окно подачи заявлений остается открытым до 14 сентября включительно.