Почти 450 тысяч гостей посетили парки Ленинского округа этой зимой
За три зимних месяца зоны отдыха Ленинского городского округа приняли почти 450 тысяч посетителей. Лидером стал Центральный парк Видного.
Востребованными площадками также стали Тимоховский и Расторгуевский парки, «Апаринки» и «Высота», набережная реки Купелинка. Для посетителей подготовили спортивные соревнования, творческие занятия, спектакли и концерты.
«Мы видим, как наши парки становятся настоящими центрами притяжения и точками роста качества жизни. Рекордная посещаемость — это оценка труда по их содержанию и развитию», — отметил директор МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов.
В декабре 2025 года лесопарк «Высота» победил в номинации «Где оживает волшебство» за лучшую резиденцию Деда Мороза. Сейчас в зеленых зонах округа готовят более 300 событий на весну 2026 года. Гостей ждут фестивали, экологические акции, спортивные забеги и семейные праздники под открытым небом.