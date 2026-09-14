Еще 44 многоквартирных дома поставили на кадастр в Подмосковье в июле и августе

За июль и август в Подмосковье в Единый государственный реестр недвижимости внесли данные о более чем 13 тысячах квартир, общая площадь которых превысила 457 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по региону.

Эту работу проводят в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных».

В июле ведомство поставило на кадастровый учет 40 многоквартирных домов — это максимальный месячный показатель с начала года. В августе учет прошли четыре новых жилых комплекса, насчитывающих 1 539 квартир площадью около 52 тысяч квадратных метров.

При регистрации здания одновременно вносятся сведения обо всех его элементах: от жилых комнат до парковочных мест и зон общего пользования. Такой комплексный подход ускоряет оформление прав собственности для дольщиков. Учитывая социальную важность новостроек, Управление проводит все процедуры в максимально сжатые сроки.

«Развитие жилищного строительства и своевременная регистрация объектов — важный вклад в создание комфортной среды для жизни жителей Подмосковья», — отметила заместитель начальника территориального отдела № 4 Елена Юрьева.

Помимо обеспечения людей жильем, комплексное развитие территорий позволяет обновлять инженерные сети и благоустраивать пространство, что служит драйвером социально-экономического роста области.

Ключевыми задачами ведомства остаются формирование земельного банка и сокращение инвестиционно-строительного цикла.