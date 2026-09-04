Почти 440 тысяч учащихся Подмосковья почтили память жертв терроризма

Свыше 438 тысяч школьников и студентов колледжей региона присоединились к памятным акциям в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятия прошли на базе школ и учреждений среднего профессионального образования по инициативе движения «Навигаторы детства» во всероссийской акции «Память защищает», сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Для учеников младших классов советники директоров провели мастер-класс «Журавлик памяти». Ребята изготовили бумажные аппликации как символ мира и возложили их у мемориалов или разместили в тематических инсталляциях внутри учебных заведений.

В рамках часа памяти «Прерванный урок» школьники и студенты узнали об истории появления этой даты, ее значении и связанных с ней традициях.

Параллельно педагоги-психологи организовали тренинговое занятие «Пойми себя — пойми другого», где через игры и упражнения помогли участникам освоить навыки бесконфликтного общения и научиться строить позитивный образ будущего.

Организатором всероссийского проекта «Навигаторы детства» выступает Росдетцентр при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.