Почти 43 тысячи человек стали донорами крови в Подмосковье с января

С начала года донорами в Подмосковье стали почти 43 тысяч человек. Из них более восьми тысяч сдавали кровь впервые.

Стать донорами жители могут в Московском областном центре крови, в его подразделениях в Подольске, Щелкове, Воскресенске и Орехово-Зуеве, а также в ходе выездных акций.

«Отрадно видеть, как в Подмосковье развивается донорское движение. В этом году донорами стали почти 43 тысячи человек, из которых более восьми тысяч — впервые сдали кровь. Напомню, что в нашем регионе предусмотрены ежегодные выплаты и меры социальной поддержки для почетных доноров», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Донорскую кровь и ее компоненты используют для спасения пострадавших в ДТП, а также пациентов с травмами, ожогами, онкологическими и другими заболеваниями.

Стать донором могут все желающие жители старше 18 лет, которые не имеют противопоказаний.

«Для того чтобы получить статус почетного донора, необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетать количество сдачи обоих компонентов», — напомнили в Минсоцразвития Подмосковья.

Московский областной центр крови работает без выходных с 8:00 до 14:00. Узнать больше о его работе можно по ссылке.