Почти 400 заявок по мусоропроводам выполнили в Подмосковье в октябре

Коммунальные службы устранили засоры в мусоропроводах почти в 400 многоквартирных домах Подмосковья в октябре. Заявки на проведение работ поступили от жителей.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, всего в октябре жители подали 398 обращений по теме засоров. Проводить работы по их устранению должны управляющие компании. Кроме того, коммунальщики обязаны дезинфицировать емкости по приему отходов.

Чаще всего причиной засоров становится неправильная утилизация мусора жителями. В некоторых случаях специалистам приходилось вскрывать стенку мусоропровода, вручную убирать загрязнение и восстанавливать конструкцию.