Почти 400 удостоверений тракториста выдали в Подмосковье за неделю

Сотрудники Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области с 2 по 14 февраля проверили техническое состояние транспортных средств и аттракционов. Кроме того, они зарегистрировали новые единицы техники, которые соответствуют требованиям безопасности.

За этот период инспекторы зарегистрировали 705 самоходных машин, провели 952 технических осмотра и приняли 249 экзаменов для получения удостоверения тракториста-машиниста и выдали 385 таких документов.

Специалисты Гостехнадзора во время предоставления регистраций выявляют нарушения, среди которых поддельные маркировки двигателей, несоответствие номеров техники и ее расположения.