Почти 400 удостоверений тракториста выдали в Подмосковье за неделю

Сотрудники Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области с 2 по 14 февраля проверили техническое состояние транспортных средств и аттракционов. Кроме того, они зарегистрировали новые единицы техники, которые соответствуют требованиям безопасности.
За этот период инспекторы зарегистрировали 705 самоходных машин, провели 952 технических осмотра и приняли 249 экзаменов для получения удостоверения тракториста-машиниста и выдали 385 таких документов.
Специалисты Гостехнадзора во время предоставления регистраций выявляют нарушения, среди которых поддельные маркировки двигателей, несоответствие номеров техники и ее расположения.
ВСУ убивали жителей Курской области за поддержку армии России
Тренировка по безопасности прошла на автовокзале в Воскресенске
Оползни и наводнения начались в Лос-Анджелесе после лесных пожаров
Реутов вошел в топ-10 городов России с самыми высокими доходами населения
Встреча молодежи с настоятелем Серафимовского храма прошла в Лобне
Восемь БПЛА без документов нашли у женщины на юге Москвы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте