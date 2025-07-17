Почти 400 тысяч тонн кормов для сельхозживотных заготовили к зиме в Подмосковье

Заготовку кормов для сельскохозяйственных животных продолжают в Подмосковье. Аграрии уже скосили 71 тысячу гектаров естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зеленый корм, силос и травяную муку.

Корма подготавливают для животных на зимне-стойловый период. Всего в регионе более 142 тысячи особей молочного и мясного скота, не считая свиней и птицы, рассказали в областном Минсельхозпроде.

Аграрии уже заготовили 386,6 тысячи тонн грубых кормов. Из них 15,6 тысячи — сено и 371 тысяч тонн — сенаж. На силос подготовили 6,3 тысячи тонн сочных кормов.

«Работа в полях продолжается, чтобы полностью обеспечить скот необходимыми запасами к наступлению холодов. Заготовка проводится в хозяйствах всех категорий, основной объем приходится на сельхозпредприятия», — отметили в ведомстве.

Работы ведут в агрохолдинге «ОСП агро» в Озерах, на полях Племзавода «Пойма» в Луховицах и на других предприятиях. В среднем на одну особь подготавливают 29,8 центнера корма.