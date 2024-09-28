Почти 400 тысяч домашних животных привили от бешенства в Подмосковье с января

Каждый год 28 сентября мир отмечает День борьбы с бешенством. Важными мерами по профилактике опасного заболевания являются вакцинация домашних животных и проведение вакцинации среди диких животных.

Дикие лисы считаются основными носителями вируса. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области активно работает над обеспечением эпизоотического благополучия в регионе. С начала текущего года в Подмосковье подтвердили девять случаев бешенства животных, что на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 40% ниже уровня 2022 года.

Снижения заболеваемости удалось достичь благодаря нескольким мероприятиям. В их числе — раскладка вакцины для диких животных с использованием малой авиации по всей территории Подмосковья, дополнительно организованная раскладка вакцины и ликвидация диких животных в очагах распространения бешенства. Для контроля за поедаемостью вакцины применяются средства фотофиксации.

Также реализуется программа «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» для безнадзорных животных, осуществляется сотрудничество с соседними регионами для выполнения профилактических мероприятий, а также активное информирование населения через средства массовой информации и другие каналы.

Вакцинация домашних животных против бешенства осуществляется ежедневно и абсолютно бесплатно во всех госветклиниках Московской области. В этом году в регионе удалось вакцинировать 392,8 тысячи домашних животных, среди которых 233,6 тысячи составляют собаки и 159,2 тысячи — кошки.

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