Почти 400 школьников в Дмитрове примут участие в программе «Лето добрых дел»

Каждое лето в Дмитровском округе проводится трудовая кампания для подростков под названием «Лето добрых дел», организованная Комплексным молодежным центром «Сфера». В этом году в ней примут участие свыше 380 молодых людей, которые смогут провести летние каникулы с пользой.

Подростки занимаются уборкой и благоустройством парков, аллей, рощ и детских площадок, а также ухаживают за территориями вокруг памятников. В будние дни на улицах округа можно встретить ребят в фирменных зеленых футболках — они следят за чистотой и создают уютную атмосферу в округе.

Программа «Лето добрых дел» — это не просто работа, а важный шаг к самостоятельности. Молодые люди получают первый опыт трудовой деятельности, учатся ценить труд коммунальных служб и брать на себя ответственность за порядок и чистоту.