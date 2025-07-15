Почти 400 школьников в Дмитрове примут участие в программе «Лето добрых дел»
Каждое лето в Дмитровском округе проводится трудовая кампания для подростков под названием «Лето добрых дел», организованная Комплексным молодежным центром «Сфера». В этом году в ней примут участие свыше 380 молодых людей, которые смогут провести летние каникулы с пользой.
Подростки занимаются уборкой и благоустройством парков, аллей, рощ и детских площадок, а также ухаживают за территориями вокруг памятников. В будние дни на улицах округа можно встретить ребят в фирменных зеленых футболках — они следят за чистотой и создают уютную атмосферу в округе.
Программа «Лето добрых дел» — это не просто работа, а важный шаг к самостоятельности. Молодые люди получают первый опыт трудовой деятельности, учатся ценить труд коммунальных служб и брать на себя ответственность за порядок и чистоту.
«Для нас важно, чтобы молодежь активно участвовала в жизни округа. Такие проекты, как „Лето добрых дел“, дают подросткам возможность заработать и воспитывают в них ответственность, любовь к родному краю. Ребята не просто трудятся — они видят результат своей работы. Это ценный опыт и важный шаг во взрослую жизнь, — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.
Отметим, что желающих принять участие намного больше, чем свободных мест. Все ребята оформляются официально с соблюдением требований Трудового кодекса РФ: 14-летние работают по 20 часов в неделю, 15-летние — 24 часа, а подростки 16–17 лет — 35 часов. Месячная зарплата составляет 23 тысячи рублей.