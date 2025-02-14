Почти 400 нелегальных такси отправили на штрафстоянки Подмосковья с начала года

В Подмосковье с начала года провели около 200 рейдов по проверке таксомоторных перевозок. Почти 400 нелегальных машин такси изъяли после проверок.

В Московской области еженедельно проводится работа для пресечения деятельности нелегальных перевозчиков.

«Автомобили нарушителей были отправлены на штрафстоянки, а в отношении самих водителей было составлено более 1,5 тысяч административных материалов», — подчеркнула начальник Управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Евгения Каретникова.

Все такси на территории Подмосковья должны быть внесены в реестр, а перевозчики – иметь лицензии. Более того, водители перед началом работы обязаны проходить медосмотр, а машины — техническую проверку. Внешний вид автомобилей также должен соответствовать региональному стандарту.

Сейчас в реестре такси значатся более 105 тысяч машин и свыше 34 тысяч перевозчиков.