Почти 400 малышей появилось в Химках с начала года

С начала года в Химкинском родильном доме на свет появились 380 малышей: 191 мальчик и 189 девочек. Современные условия и новые возможности для комфортных родов стали доступны благодаря масштабному обновлению учреждения — капитальный ремонт роддома завершился осенью 2025 года.

Заведующий роддомом Согомон Казарьян рассказал, что около 75 процентов родов сегодня проходят с участием партнера — мужа или близкого родственника. Партнерские роды бесплатны по полису ОМС. Будущие мамы могут выбрать вертикальные или музыкальные роды, а также воспользоваться современными методиками релаксации.

Депутат Московской областной Думы и главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов подчеркнул, что после ремонта роддом стал комфортнее для будущих мам: теперь здесь доступны разные варианты родов — от партнерских и вертикальных до программ релаксации. Он добавил, что главное для медицинского учреждения — безопасность и комфорт женщины и ребенка, и отметил, что более трехсот малышей родились с начала года, и это говорит о том, что жители доверяют роддому.

Будущие родители могут заранее познакомиться с роддомом — для этого здесь регулярно организуют экскурсии. Гости посещают отделение реанимации новорожденных, осматривают индивидуальные палаты и приемное отделение. Документы на новорожденного можно оформить прямо в роддоме. Также семья может выбрать: получить единовременную выплату 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье».