Почти 400 лифтов обновят в Подмосковье до конца года

В Подмосковье в 2026 году продолжат менять старые лифты в многоквартирных домах на современные. В общей сложности в регионе планируют обновить 375 конструкций.

Фонд капитального ремонта Подмосковья будет работать в тех домах, где оборудование служит уже больше четверти века.

Новые лифты будут соответствовать единым стандартам и получат современное оснащение, в том числе антивандальные панели и кабины, экономичное светодиодное освещение, а также умные датчики безопасности.

Больше всего подъемников заменят в Балашихе — в 17 домах обновят 73 кабины. Далее следуют Мытищи (70 лифтов в 13 домах), Люберцы (39 лифтов в девяти домах), Красногорск (37 лифтов в 15 домах) и Одинцово (33 лифта в восьми домах).

Важно, что для ремонта используют отечественное оборудование, что позволяет поддерживать промышленность и создавать новые рабочие места.

Программа ремонта решает сразу несколько важных задач: повышает безопасность и комфорт жильцов, делает лифты более энергоэффективными, а также способствует развитию собственного производства.

В прошлом году в Московской области успешно заменили 415 лифтов.