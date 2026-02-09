Почти 400 бойцов СВО обратились за льготным зубопротезированием в Подмосковье

Участники СВО в Подмосковье могут получить услуги по протезированию зубов бесплатно на льготных условиях. Лечение уже прошли 145 человек.

Получить услугу бойцы могут в 25 медучреждениях Подмосковья, в том числе в областной стоматологической поликлинике, Подольской, Домодедовской, Балашихинской, Королевской, Мытищинской и других.

За поддержкой уже обратили 392 человек, из которых 145 уже прошли лечение.

«В рамках меры поддержки участникам специальной военной операции доступны бесплатное изготовление и установка зубных протезов, имплантов или коронок. Программа начала действовать в Московской области в 2023 году», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

В рамках программы подедержки доступны диагностика, лечение, а также изготовление и установка коронок и протезов на сумму до 120 тысяч рублей. При ранениях в челюстно-лицевой области — до одного миллиона рублей.

Для получения услуги нужно предоставить справку об участии в СВО, а также документ, подтверждающий ранение.