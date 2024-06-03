Почти 40 жителей аварийных домов Подмосковья переселили за неделю

Программа переселения из ветхого и аварийного жилья продолжается в Подмосковье. За неделю еще 38 человек стали обладателями квадратных метров в новостройках.
В Министерстве строительного комплекса Подмосковья сообщили, что жители шести округов получили новые квартиры или выкупную стоимость за аварийное жилье. За неделю по нацпроекту «Жилье и городская среда» расселили 12 аварийных помещений в Люберцах, Электрогорске, Шатуре, Ступине, Дмитровском и Павлово-Посадском округах. Это свыше 597 квадратных метров ветхого жилья.