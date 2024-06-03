Почти 40 жителей аварийных домов Подмосковья переселили за неделю

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Программа переселения из ветхого и аварийного жилья продолжается в Подмосковье. За неделю еще 38 человек стали обладателями квадратных метров в новостройках.

В Министерстве строительного комплекса Подмосковья сообщили, что жители шести округов получили новые квартиры или выкупную стоимость за аварийное жилье. За неделю по нацпроекту «Жилье и городская среда» расселили 12 аварийных помещений в Люберцах, Электрогорске, Шатуре, Ступине, Дмитровском и Павлово-Посадском округах. Это свыше 597 квадратных метров ветхого жилья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Губительная жара. Как помочь домашним животным пережить зной

Свыше 180 млрд рублей вложили в свое развитие предприятия ОЭЗ «Технополис Москва»

Рыба моей мечты. Где в Подмосковье поймать язя, щуку и судака

За рыбкой без труда. Как выбрать правильный спиннинг

Автопутешествие без проблем. Что взять с собой в дорогу

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте