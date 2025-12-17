Почти 40 водоемов расчистят в Подмосковье в 2026 году

Жители Московской области определили, какие региональные водоемы будут расчищены в следующем году. На портале «Добродел» завершилось народное голосование в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер».

В опросе приняли участие свыше 67 тысяч человек, что почти на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. По итогам голосования определили 39 водоемов-победителей в 20 округах.

«Программа „100 прудов и озер“ — одна из самых популярных и востребованных у жителей Подмосковья. Увеличение числа участников голосования почти на 20 тысяч человек — яркое тому подтверждение», — отметил министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин.

Лидерами голосования стали пруд на реке Березовка в Наро-Фоминске (3794 голоса), каскад прудов в деревне Осоргино в Одинцовском округе (3537 голосов) и пруд в деревне Богослово в городском округе Щелково (3175 голосов).

Кроме того, для расчистки жители области выбрали водоемы в Наро-Фоминском, Одинцовском, Сергиево-Посадском, Дмитровском, Пушкинском округах, а также в Коломне, Кашире, Ступине, Истре и других муниципалитетах.

В рамках программы специалисты уберут с водной глади растительность, скосят камыш и рогоз на берегах, поднимут и вывезут строительный и бытовой мусор, а также удалят аварийные деревья в акватории.