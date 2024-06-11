Почти 40 тысяч жителей Подмосковья стали донорами крови с начала года

пресс-служба министерства здравоохранения МО
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения МО

Почти 40 тысяч жителей Подмосковья сдали кровь и ее компоненты с начала года. Это необходимо для помощи людям с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, новорожденным с патологиями и пострадавшим в ДТП.

Как рассказал глава Минздрава Подмосковья, количество доноров в этом году увеличилось.

«В Московской области активно развивается донорское движение. Хочется отметить, что большая часть донаций выполняется на безвозмездной основе. Кроме того, в этом году кровь и ее компоненты сдали на 3,6 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал он.

Стать донором желающие могут в Московском областном центре крови. Он принимает жителей без выходных с 08:00 до 14:00.

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