Почти 40 тысяч выпускников Подмосковья приняли участие в тренировочном ЕГЭ

Всероссийское тренировочное мероприятие в формате ЕГЭ по математике прошло 4 марта в Подмосковье. В нем приняли участие почти 40 тысяч выпускников.

Как рассказали в региональном Минобразования, в мероприятии приняли участие выпускники школ. Порядка 17 тысяч ребят сдали математику базового уровня, а 21 тысяча — профильного.

Всего было задействовано 255 пунктов проведения экзаменов. Там работали руководители ППЭ, государственная экзаменационная комиссия, технические специалисты и организаторы.

Мероприятие было направлено на отработку процедуры проведения экзамена, включая передачу материалов по интернету, печать и сканирование. Также в ходе тренировки смоделировали нештатные ситуации.

Результаты объявят до 17 марта.