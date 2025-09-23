Почти 40 тысяч тонн овощей и картофеля планируют собрать аграрии в Дмитрове

На полях в Дмитровском округе собрали свыше половины овощей. Специалисты предприятия «Мосагрофуд» выкапывают последнюю треть урожая свеклы, третью часть моркови уже заготовили, в разгаре — уборка картофеля.

По словам главного агронома сельхозкомпании Юрия Подчасова, в этом году ожидают рекордный урожай овощей и картофеля — более 37 тысяч тонн. Хорошие результаты показала и уборка кормовых культур: зерна, кукурузы и трав, которые пойдут на прокорм собственного поголовья скота.

Отметим, что агрофирма при содействии Министерства сельского хозяйства Московской области закупила удобрения, семена, уборочную и складскую технику. В овощехранилищах компании «Мосагрофуд» выполнили косметический ремонт. Для более длительного хранения моркови, сбор которой завершат в середине октября, приобрели специальные холодильники.