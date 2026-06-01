Почти 40 тысяч семей Москвы и Подмосковья получили материнский капитал с января

Почти 40 тысяч семей в Москве и Подмосковье с начала года получили сертификат на материнский капитал. Программу реализует отделение Соцфонда по Москве и области. Большинство родителей получают поддержку без дополнительной подачи заявления.

Сертификат выдают при появлении первого ребенка. Средства можно направить на образование, ежемесячную выплату, улучшение жилищных условий, накопительную пенсию и другие нужды.

В этом году маткапитал вырос до 729 тысяч рублей. За второго ребенка доплата составляет 234 тысячи. При рождении третьего и последующих детей поддержка увеличивается до 963 тысяч рублей в случае, если ранее право на него не возникало.

Пособие при рождении детей

При рождении ребенка родители могут получить единовременное пособие в размере 28,5 тысячи рублей. С начала года его получили 57 тысяч семей региона. Выплату также назначают опекунам, усыновителям и приемным родителям.

При усыновлении ребенка с инвалидностью, старше восьми лет, а также нескольких детей, семьи получают пособие 217 тысяч рублей.

Единое пособие

Семьи с небольшими доходами с детьми до 17 лет могут получить единое пособие. Его уже назначили на 150 тысяч ребят в Подмосковье. Его размер — 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 года

На время декрета родитель получает пособие по уходу за ребенком младше 1,5 года. В этом году минимальный размер выплаты составит 10,8 тысячи рублей в месяц, максимальный — 83 тысячи рублей.

«Выплата продолжается даже в том случае, если родитель решит досрочно выйти на работу на полный день. Меру поддержки могут оформить и неработающие мамы. В этом году пособию по уходу за ребенком до 1,5 года получают более 300 тысяч семей Москвы и Подмосковья», — добавили в ведомстве.

Задать вопросы в Соцфонд можно по телефону единого контакт-центра 8 (800) 100-00-01.