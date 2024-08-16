Почти 40 тысяч новорожденных зарегистрировали в роддомах Подмосковья с января

Почти 40 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье с начала года. Родители оформили заявления в роддомах и перинатальных центрах у сотрудника отдела ЗАГС.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, работу сотрудников ЗАГС организовали в 32 медучреждениях для регистрации новорожденных. С августа это можно сделать и в НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского. За две недели процедуру там прошли 22 ребенка.

«В Подмосковье оформить все первые документы на наворожденного можно сразу в роддоме и в цифровом формате, никакой бумажной волокиты. С начала года почти 40 тысяч таких заявлений было обработано — это самый удобный для родителей формат оформления важных документов без посещения отдела ЗАГС», — сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева

В ведомстве добавили, что родители, которые зарегистрировали новорожденных в Подмосковье, могут получить поддержку в размере 20 тысяч рублей или подарочную коробку со всем необходимым в первые годы жизни ребенка.

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