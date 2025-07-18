Почти 40 тысяч домашних животных зарегистрировали в Подмосковье с осени 2023 года

С сентября 2023 года владельцы собак в Московской области обязаны регистрировать своих питомцев в едином региональном реестре. В базу данных занесли уже свыше 38,7 тысячи домашних животных.

С марта прошлого года за отсутствие регистрации предусмотрена административная ответственность со штрафами от полутора до трех тысяч рублей.

Хозяева должны регистрировать щенков в течение двух недель после достижения ими трехмесячного возраста, взрослых собак – если они не были учтены ранее. Внесение в перечень кошек и других животных остается добровольным.

Ветеринарные инспекторы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области регулярно проводят проверки в парках и общественных местах, используя специальные сканеры для выявления незарегистрированных собак.

Наличие микрочипа – обязательное условие для постановки на учет. При первом нарушении хозяин получает предупреждение, при повторном – ему назначают штраф. С начала весны инспекторы вынесли 133 предупреждения

Процедура регистрации полностью бесплатна и проводится исключительно в государственных ветеринарных клиниках региона. Она не только подтверждает право собственности, но и значительно упрощает поиск потерявшегося питомца – каждому животному присваивают уникальный идентификационный номер, который заносится в единую базу данных вместе с контактной информацией владельца.

Если у собаки нет чипа, его можно установить за дополнительную плату. Подать заявление на регистрацию можно как через портал госуслуг Московской области, так и при посещении ветеринарной клиники с животным.

Дополнительно работают мобильные пункты, где также можно пройти процедуру чипирования и постановки на учет.