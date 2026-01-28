Почти 40 спецмашин вывели на уборку снега в Коломне 28 января
В Коломне дорожные службы продолжают работу по ликвидации последствий снегопада, который начался вчера утром и не прекратился до сих пор. Для расчистки улиц и тротуаров коммунальщики задействовали значительные силы.
В среду, 28 января, на уборку вышли 16 комбинированных дорожных машин, 13 тракторов, 10 погрузчиков, а также 44 дорожных рабочих.
Техника и люди работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее обеспечить безопасный проезд и проход для жителей.
Особое внимание уделяют расчистке основных магистралей, подъездов к социальным объектам и пешеходных зон.
Активная фаза работ продолжается сейчас на улице Яна Грунта.