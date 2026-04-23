Почти 40 школьников Подмосковья выиграли на Национальной технологической олимпиаде

Итоги 11-го сезона Национальной технологической олимпиады подвели 22 апреля. В нем принимали участие 226 тысяч школьников и студентов со всей России из-за рубежа. В числе победителей и призеров оказались 39 ребят из Подмосковья.

Всего победителями и призерами олимпиады стали 463 школьника и 80 студентов из 59 регионов России, а также Казахстана. Подмосковье вошло в число лидеров по количеству дипломов. Победителями признали 11 ребят, призерами — 28. Они состязались в таких компетенциях, как «Автономные транспортные системы», «Автоматизация бизнес-процессов», «Информационная безопасность» и «Ядерные технологии» и другие.

Заключительный этап длился три месяца, а итоговые соревнования прошли на базе 24 вузов в 11 городах страны.

Всего в финале участвовали более 2,1 тысячи человек.Задачи были приближены к реальным кейсам. Ребята автоматизировали полные циклы горнодобывающих предприятий, создавали программные комплексы из БПЛА для ликвидации последствий землетрясений, разрабатывали системы анализа космических снимков, создавали уникальные генетические конструкции и многое другое.

Победители и призеры получат образовательные льготы: 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету или зачисление в вуз без вступительных испытаний.

Сейчас идет подготовка к следующему сезону олиспиады. Для участия в соревнованиях доступна предварительная регистрация.