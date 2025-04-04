Почти 40 сезонных маршрутов до СНТ будут работать в Подмосковье в 2025 году

В новом дачном сезоне в Подмосковье запустят 36 автобусных маршрутов до садовых участков. Как сообщили в Минтрансе, автобусы будут ездить от автовокзалов и станций электричек до СНТ.

Чтобы было удобнее, расписание автобусов подстроено под график электричек. Большинство маршрутов будут работать по пятницам, выходным и праздникам, а некоторые — каждый день. На линиях будут разные автобусы — от больших до маленьких.

«Ежегодно в апреле–мае запускаем сезонные маршруты до СНТ совместно с „Мострансавто“. Первый „дачный“ маршрут № 6 уже начал курсировать от автостанции Раменское до села Марково. До конца апреля выйдут еще 19 маршрутов, остальные начнут работу в мае», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Он добавил, что сезонные маршруты будут курсировать до осени, некоторые проработают до 4 ноября. Напомним, 32 маршрута входят в систему регулируемых тарифов, и некоторые пассажиры смогут воспользоваться социальными картами. Также оплатить проезд можно банковской картой, «Стрелкой» и «Тройкой».