Почти 40 пешеходных дорожек обустроят в Балашихе в 2025 году

В городском округе Балашиха продолжают активно обустраивать пешеходные дорожки для того, чтобы жители могли безопасно и с комфортом добираться до своих домов, а также до объектов транспортной и социальной инфраструктуры. Специалисты уже завершили работы по 10 адресам.

Строители сделали дорожки на двух участках в микрорайоне Керамик на Керамической улице на пути к СОШ № 4 Дошкольное отделение № 35, а также в микрорайоне Первомайский рядом с гимназией № 1 и в микрорайоне Дзержинского в двух местах вдоль детского сада № 2 «Непоседы». Кроме того, на Пионерской улице рядом с домом № 6 обустроили два тротуара. Еще две пешеходные дорожки появились на улице Юлиуса Фучика рядом с домом № 9, а также тротуар у дома № 8А по улице Некрасова.

Всего в этом году планируют обустроить 39 новых пешеходных дорожек. Это значительно улучшит доступность и безопасность передвижения по городу для всех категорий граждан, включая детей и пожилых людей. Ожидается, что оставшиеся работы завершат до конца августа 2025 года.