Почти 40 пар поучаствовали в турнире по конкуру на Кубок Гагарина в Щелкове

Фото: Медиасток.рф

В подмосковном «Звездном» состоялся турнир по конкуру на Кубок Гагарина. В год 90-летия со дня рождения великого космонавта соревнования собрали участников со всей страны — всего 39 пар.

География участников турнира по конкуру в Щелкове — от Калининграда до Ханты-Мансийска.

«У нас сегодня в программе три маршрута. Первый маршрут — это эстафета, где участвуют по два всадника на поле В этом году у нас он проходит практически как всероссийский, участвуют спортсмены с Челябинской, Саратовской области, Владимирской области, Москва, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, даже есть Литва и Беларусь. У нас 39 спортивных пар получилось», — прокомментировала вице-президент ассоциации конного спорта Московской области, главный судья соревнований Елена Никишина.

Также зрителей ждала насыщенная программа: показательные выступления, концерт, выставка Роскосмоса, фотозона «Улыбка Гагарина».

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