Почти 40 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области с 11 по 15 августа выставил на торги 39 объектов. Среди лотов значились 22 земельных участка для аренды и четыре — на продажу, три нежилых помещения для съема, еще семь — для продажи, а также два участка для недропользования и один объект культурного наследия.

Одним из предложений стала территория для личного подсобного хозяйства площадью 10 соток в Коломне, которую сдают в аренду за 30 тысяч рублей в год.

В Электрогорске на продажу выставили участок для садоводства площадью более 18 соток. Начальная цена лота составляет около полутора миллионов рублей.

Для предпринимателей также подготовили широкий спектр коммерческих предложений: в Воскресенске можно арендовать участок под организацию складских помещений, в Волоколамском округе доступен участок в аренду для размещения магазинов, а в Лобне – земля в аренду под объекты общественного питания.

Ключевой принцип участия в аукционах заключается в том, чтобы предложить наиболее высокую цену по сравнению с другими участниками торгов.

Подобрать подходящий участок или объект коммерческой недвижимости можно с помощью интерактивной карты на Едином портале торгов Московской области.

Аукционы в регионе проводят исключительно в электронном формате. Для участия необходимо предварительно получить усиленную квалифицированную электронную подпись.