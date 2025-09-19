Почти 40 нестационарных торговых объектов демонтировали в Солнечногорске

При проверках особое внимание уделяется условиям договоров на размещение, требованиям благоустройства и нормам земельного законодательства. С начала года специалисты убрали 22 муниципальных и 15 частных торговых объектов.

«Наша задача — обеспечить комфорт и безопасность жителей, а также поддерживать порядок на территории округа. В случае, если собственник самостоятельно не устраняет нарушения, демонтаж производится силами администрации с последующим взысканием затрат через суд», — отметил первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик.

Работы выполняются по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В 2025 году общее число демонтированных объектов составило 37.