Почти 40 «народных троп» обустроят в Балашихе в 2025 году

В 2025 году Балашиха лидирует в Подмосковье по количеству запланированных «народных троп» — всего их будет обустроено 39. Ознакомиться с полным списком маршрутов можно на сайте Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Они соединят жилые кварталы с важными объектами инфраструктуры: школами, поликлиниками, остановками общественного транспорта и магазинами. Это сделает передвижение по городу удобнее, быстрее и безопаснее», — подчеркнул глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Программа «Пешком», запущенная в Подмосковье в 2021 году, направлена на создание и благоустройство пешеходных дорожек во дворах, а также приведение в порядок маршрутов, уже протоптанных людьми. Благодаря этой инициативе жители получают комфортные и безопасные пути для повседневных прогулок.