Почти 40 молодых педагогов начнут работу в школах Наро-Фоминского округа

В новом учебном году в образовательные учреждения муниципалитета придут 38 специалистов. 27 из них — выпускники профильных вузов, 11 — студенты старших курсов.

За три дня до первого звонка с молодыми педагогами встретились глава округа Роман Шамнэ, депутат Государственной думы Денис Майданов и председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов.

Пополнение в школах — результат системной работы, в том числе в рамках национального проекта «Кадры», направленного на привлечение и закрепление молодых учителей в профессии.

Большинство педагогов — местные, но есть и те, кто приехал из других регионов. Почти все признаются: 1 сентября ждут с интересом и волнением. Кто-то уже познакомился с учениками и родителями, для кого-то это пока неизвестность, но все охотно делятся мыслями и планами.

Среди новичков — Александра Гарашина, выпускница наро-фоминской школы № 6, которая теперь возвращается в родную школу педагогом. Рядом с ней наставник — директор Оксана Очередная.

Илья Суздалев — педагог в пятом поколении, с 1 сентября он будет вести биологию в школе № 1 в Апрелевке. Такие кадры — настоящее приобретение для системы образования округа.