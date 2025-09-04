Почти 40 молодых педагогов начали работу в школах Серпухова в 2025 году

Всего в школах городского округа Серпухов трудятся 134 молодых специалиста. В этом году к педагогическим коллективам присоединились 39 человек.

Так, учитель математики Ульяна Якшина пополнила штат родной школы № 4, куда пришла после окончания университета по целевому направлению. Большое влияние на нее в выборе профессии оказала преподаватель математики, которая сумела вызвать у ученицы живой интерес к предмету. Ульяна продолжает эту традицию и применяет в работе с детьми современные интерактивные методы.

К коллективу школы № 19 имени Романа Катасонова присоединилась преподаватель изобразительного искусства Светлана Оноприенко. Специалист переехала в Серпухов из Ростова-на-Дону. В прошлом году здесь начала трудиться и ее мама — учитель русского языка и литературы.

Напомним, что в городском округе Серпухов для молодых специалистов действуют различные меры поддержки: ежегодное пособие в размере 80 тысяч рублей в течение первых трех лет работы, возмещение половины расходов на аренду квартиры, а также предоставление служебного жилья.

«Уверен, что энергия и современные подходы молодых специалистов будут способствовать дальнейшему развитию качества образования в городском округе Серпухов», — сказал руководитель муниципалитета Алексей Шимко».