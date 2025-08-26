Почти 40 млн перепелиных яиц произвели в Подмосковье в 2024 году

Шепиловская птицефабрика в Серпухове — единственное в Московской области предприятие, которое занимается разведением перепелов. В этом году оно отметило 20-летие.

В 2005 году на птицефабрику привезли первых перепелов японской породы. Сегодня предприятие имеет статус племенного репродуктора первого порядка и продолжает активно развиваться.

«В хозяйстве разработана и реализуется собственная оригинальная методика промышленного выращивания и содержания перепелов. Поголовье взрослой птицы составляет почти 340 тысяч голов, из которых 182 тысячи — несушки. Предприятие обеспечивает потребителей различной продукцией переработки, обеспечивая продовольственную безопасность», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Производство располагает современной инфраструктурой, включая убойный цех и площадку глубокой переработки.

Только за прошлый год на птицефабрике получили 39 миллионов перепелиных яиц и 56,9 тонны мяса. Кроме того, предприятие реализовало 63 тысячи голов племенного молодняка и свыше 273 тысяч инкубационных яиц.

Фабрика предлагает широкий ассортимент продукции: от свежих яиц и перепелиного мяса до консервов и паштетов.