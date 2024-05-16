Почти 40 километров дорог отремонтируют в Дмитрове в этом году | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 19:56 Почти 40 километров дорог отремонтируют в Дмитрове в этом году Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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В Дмитровском городском округе планируется провести ремонт на 23 участках дорог в этом году. В настоящее время работы по ремонту начали на улице Подьячева, 3-й Пушкинской, Таборной в Дмитрове и в деревне Морозово.

Далее специалисты приступят к восстановлению участка федеральной дороги А-104 «Москва — Дмитров — Дубна», протяженностью четыре километра, и отремонтируют восемь участков региональных дорог общей протяженностью 26,6 километра и четырнадцать участков муниципальных дорог протяженностью 8,5 километра.

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Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный сообщил, что при разработке программы по ремонту автомобильных дорог учитывалось состояние дорожного полотна, интенсивность движения и наличие социальных объектов поблизости. В рамках проведения работ на всех дорогах укрепят обочины и нанесут разметку.

Отметим, что при формировании программы по ремонту также учитывается мнение жителей, которые могут проголосовать на портале «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.