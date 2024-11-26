Почти 40 катков с искусственным льдом откроют в Подмосковье в декабре

В декабре в Подмосковье откроют 37 сезонных катков, в том числе восемь новых. Всего предстоящей зимой будет работать 817 катков. Об этом сообщили в министерстве благоустройства и министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Среди новых катков два появятся в Дубне, а по одному — в Егорьевске, Коломне, Лобне, Раменском, Солнечногорске и Ступине. Для посетителей предусмотрены пункты проката, туалеты, шкафчики для хранения и кафе.

«В этом зимнем сезоне мы расширим программу спортивных мероприятий, добавив тренировки с чемпионами и соревнования по зимним видам спорта. В настоящее время график мероприятий уже формируется», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Помимо этого, в рамках проекта «Зима в Подмосковье» парки украсят к праздникам, а посетителям предложат катки, лыжные трассы, тюбинговые горки и прокат спортивного инвентаря. Помимо катков, откроется более 50 лыжных трасс и более 60 горок для тюбинга. В декабре и январе пройдут 29 ледовых спектаклей под руководством Татьяны Навки, Ильи Авербуха, Евгения Плющенко и Ирины Слуцкой, а также серия тренировок с известными лыжниками, такими как Александр Панжинский, Александр Легков и Никита Крюков. Их расписание можно найти на туристическом портале welcome.mosreg.ru.

Также продолжится проект «Выходи во двор», где легендарные хоккеисты, включая Вячеслава Фетисова и Валерия Каменского, сыграют с жителями области.

«В этом году проведем уже четвертый сезон проекта „Выходи во двор“, в котором участвуют наши легендарные хоккеисты. Каждый матч собирает по несколько тысяч зрителей. Предстоящей зимой большую часть мероприятий планируем провести на катках в парках Подмосковья», — добавил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Для всех катков Подмосковья будут действовать единые требования: наличие проката, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация и качественный лед, который будут поддерживать с помощью специальной техники. Посетители смогут согреться в теплых раздевалках и воспользоваться точками продажи горячих напитков и еды.