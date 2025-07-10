Почти 40 гектаров леса очистили от поврежденных деревьев в Серпухове и Ступине

Работники лесничества «Русский лес» проводят кампанию по очистке территорий от неликвидной древесины. В рамках мероприятий специалисты распиливают стволы и собирают их в специальные кладки для естественного разложения.

Эти меры необходимы, чтобы создать безопасные условия для отдыхающих и снизить риск возникновения пожаров за счет ликвидации легковоспламеняющихся материалов.

Работы сейчас проводят на двух участках — возле поселка Оболенск в Серпуховском городском округе и вблизи деревни Соколова Пустынь в Ступине. В порядок привели уже 39 гектаров лесного фонда.

Согласно установленным правилам, уборка неликвидной древесины осуществляется на участках с преобладанием поврежденных деревьев, образовавшихся в результате природных катаклизмов. Приоритет отдают лесным массивам, которые выполняют важные защитные функции для окружающей среды.

Неликвидная древесина не имеет хозяйственной ценности из-за гниения и других повреждений.